Plastivaloire : hausse de 10,8% du CA au 3e trimestre

Plastivaloire publie un chiffre d'affaires de 179,6 ME au titre du 3e trimestre, en haussede 10,8% à taux de change constant par rapport à la même période un an plus tôt (ou +11,6% en données publiées).



Ce trimestre est marqué par le retour à la croissance du secteur Automobile (pièces et outillage), en progression de +9,1% à 142 ME , souligne le groupe.



Plastivaloire indique avoir bénéficié de son positionnement sur des programmes porteurs dans un contexte de reprise progressive de la production automobile mondiale, malgré les pénuries en composants électroniques qui continuent de provoquer des épisodes ponctuels de ' stop & go ' chez les constructeurs.



Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 519 ME, en baisse de 2,3% à taux de change constant par rapport à la même période un an auparavant.



Dans ce contexte, le groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel autour de 680 ME, supérieur au chiffre d'affaires de l'exercice précédent.



