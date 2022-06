Résultats semestriels 2021-2022 : Marge d'EBITDA : 7,1% - Bonne dynamique commerciale - Évolution de la gouvernance - Structuration de la stratégie Climat

Le Groupe a également mis à profit cette période pour formaliser sa stratégie Climat et annonce poursuivre l'évolution de sa Gouvernance avec la dissociation des fonctions de Présidence du Conseil d'administration et de Direction générale. Patrick Findeling reste Président du Conseil d'administration tandis qu'Antoine Doutriaux devient Directeur général.

stop & go » chez les constructeurs automobiles. Il a été également marqué par l'accroissement des tensions inflationnistes, notamment sur les matières premières, l'énergie et le transport, qui se sont amplifiées avec le conflit en Ukraine et qui ont pesé sur les marges. Dans ce contexte, le Groupe Plastivaloire s'est attaché à limiter, dans la mesure du possible, l'impact de ces facteurs exogènes et délivre un chiffre d'affaires de 339,3 M€, en retrait de

Chiffre d'affaires semestriel : 339,3 M€

Le Groupe Plastivaloire enregistre un chiffre d'affaires de 339,3 M€, en recul limité à -9,1% par rapport à la même période en 2020-2021. Comme anticipé, l'activité s'est améliorée trimestre après trimestre, retrouvant au 2ème trimestre un niveau d'activité très proche de celui réalisé lors du 2ème trimestre 2020- 2021, et du 2ème trimestre 2019-2020 avant crise.

Le chiffre d'affaires en Europe ressort à 289,8 M€, en retrait de -12,2%. La zone Amérique (États-Unis - Mexique) enregistre un chiffre d'affaires de 49,5 M€, en hausse de +14,6%.

Le secteur Automobile - plus impacté par la crise d'approvisionnement - recule de -12,6% à 266,9 M€. Le secteur Industries progresse de +6,4% et contribue pour 72,4 M€. Les secteurs Automobile et Industries pèsent respectivement 78,7% et 21,3% du chiffre d'affaires semestriel.

Marge d'EBITDA semestrielle : 7,1%

La rentabilité opérationnelle est fortement pénalisée par les tensions inflationnistes, qui n'ont pu être répercutées immédiatement sur les prix de vente, et le manque de chiffre d'affaires en raison du ralentissement de la production liée aux « stop & go » des constructeurs automobiles. L'augmentation des coûts des matières premières, de l'énergie et du transport, est responsable de la quasi-totalité du recul de 3,9 points de la marge d'EBITDA par rapport au 1er semestre 2020-2021. Elle s'établit à 7,1% sur le semestre.

Les dotations aux amortissements et provisions nettes se stabilisent à 23,8 M€. Le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel s'établissent respectivement à 0,2 M€ (18,5 M€ au premier semestre 2020-2021) et 0,4 M€ (18,6 M€ au premier semestre 2020-2021) juste au-dessus du point d'équilibre.

Les frais financiers nets ressortent à -2,9 M€ et la charge d'impôt à -2,1 M€. Le résultat net s'élève à -4,6 M€, dont -6,1 M€ en part du Groupe.

Évolution de la structure financière

La capacité d'autofinancement s'élève à 23,7 M€, sous l'effet d'une bonne conversion de l'EBITDA. Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 9,1 M€, intégrant une hausse du BFR de 10,9 M€, due à la saisonnalité de l'activité, à la normalisation des dettes fiscales et sociales en fin de crise sanitaire ainsi qu'à des décalages de facturation liés au développement produit. Ces flux de trésorerie couvrent en grande partie les investissements nets de 13,7 M€ (crédits-baux inclus). Le free cash-flow s'établit à -4,6 M€.

Après le versement des dividendes au titre de l'exercice précédent, la trésorerie disponible ressort à 49,8 M€ au 31 mars 2022 (vs 54,0 M€ il y a un an). À noter, dans les événements post-clôture, la souscription d'un nouveau PGE en avril 2022 pour un montant de 15 M€ afin de renforcer la trésorerie dans ce contexte particulier.

L'endettement net du Groupe s'élève à 227,2 M€ (dont 20,9 M€ de dettes locatives) pour des capitaux propres de 271,4 M€ au 31 mars 2022, soit un taux d'endettement net de 83,7%.

