Plastivaloire : A suivre aujourd'hui

Plastivaloire annonce qu’il réalise un deuxième trimestre 2022-2023 (janvier à mars 2023) supérieur à ses anticipations et franchit pour la première fois la barre symbolique de 200 millions d'euros sur un trimestre, avec un chiffre d’affaires de 231,8 millions d'euros, en hausse de 29,8% (+29,5% à taux de change constant). Le fabricant européen de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation ajoute que l'avance prise sur le 1er semestre le conduit à réviser à la hausse son objectif de chiffre d'affaires, supérieur à 780 millions d'euros (contre 730 initialement).



En raison d'un niveau de marge inférieur aux niveaux historiques, conjugué aux besoins d'investissements liés à la mise en œuvre des nouveaux programmes, Plastivaloire poursuit ses discussions avec ses partenaires financiers et actionnaires majoritaires en vue renégocier la dette existante et d'obtenir une nouvelle enveloppe de financement, visée à hauteur de 30 millions d'euros.