Plastivaloire : activité record au 2e trimestre

Le Groupe Plastivaloire publie un chiffre d'affaires de 231,8 ME au 2e trimestre, en hausse de 29,5% à taux de change constant par rapport à la même période un an plus tôt.



Ce chiffre ressort supérieur aux anticipations du groupe et franchit pour la première fois la barre symbolique de 200 ME sur un trimestre.



Plastivaloire estime ' recueillir les fruits de ses référencements obtenus lors des années précédentes sur des programmes porteurs, dans un contexte redevenu plus normatif pour la production automobile, notamment en Europe, après les fortes perturbations des années précédentes. '



Ces données conduisent le Groupe à réviser à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2023, supérieur à 780 ME (vs 730 ME initialement).



Enfin, Plastivaloire indique poursuivre ses discussions avec ses partenaires financiers et actionnaires majoritaires en vue renégocier la dette existante et d'obtenir une nouvelle enveloppe de financement, visée à hauteur de 30 ME, qui permettra au Groupe de disposer de nouvelles ressources pour faire face à ses échéances et accompagner ses besoins d'investissement sur le moyen terme.





