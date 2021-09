Russie-Google et Apple retirent l'application de Navalny de leurs magasins en ligne 17/09/2021 | 10:35 Envoyer par e-mail :

MOSCOU, 17 septembre (Reuters) - Google, filiale d'Alphabet, et Apple ont retiré de leurs magasins d'applications en ligne une application mobile créée par Alexeï Navalny, a déclaré vendredi l'équipe de l'opposant russe, après que la Russie a accusé les géants du numérique basés aux Etats-Unis d'ingérence dans ses affaires intérieures. Les alliés de Navalny prévoyaient d'utiliser cette application pour organiser un vote tactique visant à faire élire des candidats d'opposition et à affaiblir la domination du parti au pouvoir, Russie Unie, lors des élections législatives qui se tiennent ce vendredi jusqu'à dimanche. Les autorités russes ont exigé ce mois-ci qu'Apple et Google retirent l'application de leurs magasins, ajoutant qu'un refus serait considéré comme une ingérence électorale. Apple et Google n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Ivan Zhdanov, membre de l'équipe de l'opposant au Kremlin, a dénoncé "une censure politique" à la suite de la suppression de l'application. (Reportage Anton Zverev et Alexander Marrow; version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

© Reuters 2021

