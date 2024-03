Plato Income Maximiser Limited est une société d'investissement basée en Australie. L'activité principale de la société est de fournir aux actionnaires l'opportunité de bénéficier d'un investissement dans un portefeuille diversifié et activement géré d'actions cotées en Australie. Les objectifs d'investissement de la Société sont de générer un revenu annuel (y compris les crédits de franchise) supérieur au revenu brut de l'indice de rendement total quotidien ajusté en fonction des crédits de franchise S&P/ASX 200 (exonéré d'impôts), et de surperformer (après frais) l'indice de rendement total quotidien ajusté en fonction des crédits de franchise S&P/ASX 200 (exonéré d'impôts) en termes de rendement total, y compris les crédits de franchise, sur chaque cycle d'investissement complet (en général de trois à cinq ans). La société investit dans divers secteurs, notamment la finance, la santé, les matériaux, l'immobilier, la consommation discrétionnaire, l'énergie, l'industrie, la consommation de base, les services de communication, les technologies de l'information et les services publics. Plato Investment Management Limited est le gestionnaire d'investissement de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds