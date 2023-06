Playa Hotels & Resorts N.V. : BofA Securities abaisse son opinion

Playa Hotels & Resorts NV est une société basée aux Pays-Bas qui exploite des hôtels et des centres de villégiature. La société possède, exploite et développe des centres de villégiature tout compris situés en bord de mer dans des destinations de vacances au Mexique et dans les Caraïbes. La société possède un portefeuille composé de plus de 20 centres de villégiature situés au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque. La société possède également quatre complexes au Mexique et en République dominicaine qui sont gérés par un tiers et elle gère le Sanctuary Cap Cana en République dominicaine. La société propose et organise également des mariages, des hébergements, des repas, des divertissements, des réunions, des événements et d'autres services d'accueil dans ses hôtels.