Playfair Mining Ltd. est une société d'exploration minière basée au Canada. L'activité principale de la société est l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources naturelles. La société a des intérêts dans diverses propriétés à Grey River (Terre-Neuve), dans le projet Rostvangen-Kvikne-Vakkerlien (projet RKV), dans le projet Folldal et dans le projet Osterdalen. La propriété de Grey River est située à côté du village de pêcheurs de Grey River (population d'environ 350 personnes) sur la côte sud de Terre-Neuve. La propriété consiste en neuf titres miniers (1 750 hectares). Les propriétés RKV couvrent 201 kilomètres carrés (km2) dans une zone minière située à environ 100 kilomètres (km) au sud de Trondheim par la route. Le projet RKV comprend trois mines de cuivre de sulfure massif volcanogène (SMV) de type Besshi (Rostvangen et Kvikne), un gisement de nickel-cuivre (Vakkerlien) et plus de 20 autres occurrences minérales connues. La société a acquis des droits d'exploration sur le projet North Osterdalen d'une superficie d'environ 216 km2.

Secteur Exploitations minières et métallurgie