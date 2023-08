PLAYSTUDIOS, Inc, anciennement Acies Acquisition Corp, est le développeur et l'opérateur de jeux casual free-to-play pour les plateformes mobiles et sociales. La collection de titres publiés par la société est alimentée par sa plateforme marketing de fidélisation playAWARDS, qui permet aux joueurs de gagner des récompenses dans le monde réel auprès d'un portefeuille de plus de 95 partenaires et 290 marques de divertissement, de détail, de technologie, de voyage, de loisirs et de jeux dans 17 pays et sur quatre continents.

Secteur Logiciels