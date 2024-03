PLAYSTUDIOS, Inc. est l'éditeur et le développeur de jeux occasionnels gratuits pour les plateformes mobiles et sociales. Son portefeuille comprend des jeux décontractés et des jeux de casino, tels que myVEGAS Classic, myVEGAS Slots, myVEGAS Blackjack, my KONAMI Slots, POP ! Slots, myVEGAS Bingo, MGM Slots Live, Tetris, Tetris Beat, Mahjong, Brainium Solitaire, Sudoku, Spider Solitaire, FreeCell, Pyramid et Blackjack. Les jeux de casino sociaux de la société et son jeu mobile Tetris sont alimentés par son programme playAWARDS et intègrent des points de fidélité gagnés par les joueurs au fur et à mesure qu'ils participent à ses jeux. Sa plateforme de fidélisation playAWARDS permet aux joueurs de gagner des récompenses réelles auprès d'une collection mondiale de marques de l'hôtellerie, du divertissement et des loisirs. Ses jeux sont basés sur du contenu original ainsi que sur des marques tierces sous licence et sont téléchargeables et jouables gratuitement sur de multiples plateformes sociales et mobiles, notamment l'App Store d'Apple, le Play Store de Google, l'Appstore d'Amazon et Facebook.

Secteur Logiciels