Best of the Best PLC - opérateur londonien de jeux-concours hebdomadaires en ligne - L'acquéreur Globe Invest Ltd, la société d'investissement de Teddy Sagi, détient désormais un peu moins de 39 % de Best of the Best. L'offre publique d'achat de Globe Invest a été soutenue par un certain nombre d'autres actionnaires de Best of the Best, ce qui donne à l'acquéreur une participation d'un peu moins de 59 %. Globe Invest doit maintenant présenter une offre obligatoire en numéraire, au prix de 535 pence par action.

L'offre de Globe Invest, annoncée pour la première fois en juin, valorise Best of the Best à 45,3 millions de livres sterling. Best of the Best a soutenu l'offre.

M. Sagi a fondé le développeur de logiciels de jeux d'argent Playtech PLC, coté à Londres, et, plus récemment, sa société Unikmind Holdings Ltd a achevé le rachat de la société de protection de la vie privée et de sécurité numérique Kape Technologies PLC.

Cours actuel de l'action : 530,00 pence

Variation sur 12 mois : +10%.

