Playtech conclut un accord sur les jeux et les paris sportifs avec Hard Rock Digital

(Alliance News) - Playtech PLC a annoncé mardi qu'elle avait conclu un partenariat avec Hard Rock Digital. L'entreprise en ligne Hard Rock Cafes accordera une licence pour la technologie et le contenu iGaming de Playtech et Playtech prendra une petite participation au capital de Hard Rock Digital.

Playtech est une société de développement de logiciels de jeux de hasard basée sur l'île de Man. Seminole Hard Rock Digital est une coentreprise de jeux interactifs et de paris sportifs basée à Hollywood, en Floride, qui appartient à Hard Rock International (USA) Inc et à Seminole Gaming.

Les marques de Hard Rock International comprennent la chaîne Hard Rock Cafe, ainsi que des centres de villégiature, des hôtels, des produits dérivés et des souvenirs musicaux, tandis que la tribu Seminole de Floride est une tribu amérindienne.

Dans le cadre de ce partenariat, Playtech a déclaré que Hard Rock Digital accordera une licence pour une gamme de ses "solutions technologiques éprouvées" et de son contenu iGaming afin d'offrir "l'expérience authentique que les clients attendent dans l'écosystème mondial de Hard Rock en matière de divertissement, d'hospitalité et de casinos en briques et en mortier".

Playtech a déclaré qu'elle fournira ses produits et services principalement sur la base d'un partage des recettes dans le cadre d'accords commerciaux à long terme.

Elle a également investi 85 millions de dollars pour une participation au capital de Hard Rock Digital, dont le pourcentage est "inférieur à un chiffre"

Playtech a déclaré qu'elle s'attendait à un impact minimal de cet accord sur les résultats de son segment interentreprises en 2023, mais que cet impact augmenterait en 2024 et par la suite, car Hard Rock Digital "continue d'accroître sa pénétration sur les marchés établis et à mesure que de nouveaux marchés sont mis en ligne".

Mor Weizer, directeur général de Playtech, a commenté : "Hard Rock International s'est imposé comme un nom de marque dans le monde entier, non seulement dans le domaine des jeux d'argent, mais aussi, plus largement, dans celui du divertissement. HRD combinera la force de cette marque mondiale avec une équipe de gestion éprouvée, dont certains membres de Playtech, que nous connaissons depuis de nombreuses années, sont considérés comme étant parmi les plus forts de l'industrie des jeux d'argent en ligne.

"Pour Playtech, ce partenariat renforce considérablement notre position sur le marché nord-américain et s'inscrit parfaitement dans notre stratégie B2B."

Les actions de Playtech étaient en hausse de 0,3 % à 545,50 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

