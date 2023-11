Playtech plc est un fournisseur de plates-formes, de contenus et de services dans le secteur des jeux d'argent en ligne. La société se concentre sur la fourniture de logiciels, de services, de contenus et de technologies de plateforme pour les jeux d'argent axés sur l'intelligence économique dans des secteurs verticaux tels que le casino, le casino en direct, les paris sportifs, les sports virtuels, le bingo et le poker. Elle possède et exploite des marques de paris sportifs et de jeux en ligne et au détail en Italie. Les segments de la société comprennent le B2B et le B2C. Le segment B2B comprend le casino, les services, le sport, le bingo, le poker et autres. Le segment B2C comprend Snaitech, Sun Bingo, Other B2C et HAPPYBET. Sa capacité multiplateforme s'appuie sur un système unifié de gestion de l'information (IMS), qui fournit aux opérateurs les outils nécessaires pour maximiser les possibilités de vente croisée, la fidélité des joueurs et le rendement. L'IMS unifie les produits Playtech sur tous les canaux, y compris la vente au détail, en présentant aux opérateurs une vue d'ensemble du compte unique, ce qui leur permet de rationaliser et d'optimiser les dépenses de marketing et de maximiser les ventes croisées.

Secteur Casinos et jeux