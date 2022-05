Playtika Holding Corp. : MKM Partners reste à l'achat

Données financières USD EUR CA 2022 2 824 M - 2 688 M Résultat net 2022 380 M - 362 M Dette nette 2022 978 M - 931 M PER 2022 19,2x Rendement 2022 - Capitalisation 7 254 M 7 254 M 6 905 M VE / CA 2022 2,91x VE / CA 2023 2,49x Nbr Employés 4 000 Flottant 17,3% Graphique PLAYTIKA HOLDING CORP. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PLAYTIKA HOLDING CORP. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 17,60 $ Objectif de cours Moyen 26,50 $ Ecart / Objectif Moyen 50,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Robert Antokol Chairman Craig J. Abrahams President-Global Development Ira Holtzer Executive Vice President-Strategic Technologies Erez Rachmil Chief Technology Officer Shlomi Aizenberg Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PLAYTIKA HOLDING CORP. 1.79% 7 254 ACTIVISION BLIZZARD, INC. 17.33% 61 031 NETEASE, INC. -7.36% 58 485 NEXON CO., LTD. 32.15% 19 978 ZYNGA INC. 30.31% 9 485 KRAFTON, INC. -45.33% 9 296