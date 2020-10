PlayWay S.A. : confinement + jeux vidéo = croissance assurée 0 01/10/2020 | 15:11 Envoyer par e-mail :

Playway, société polonaise de jeux vidéos créée il y a plus de 10 ans, a communiqué ses résultats pour le deuxième trimestre . Ces excellents résultats combinés au développement prévu pour le futur ont permis à l'action de gagner 12% hier Quand on pense jeu vidéo, on ne pense pas forcément à la Pologne, et pourtant, c'est l'un des pays phares du développement. Les amateurs connaissent généralement CD Projekt, le studio responsable de la création de l'un des plus gros succès de ces dernières années, The Witcher, série adaptée par Netflix l'année dernière après plus de 40 millions de copies vendues. La société basée à Varsovie développe également le jeu le plus attendu de l'année, CyberPunk 2077, jeu de rôle futuriste prévu pour la fin de l'année. Le studio Playway, quand à lui, est surtout connu pour son jeu Car Mechanic Simulator, qui malgré un budget très faible d'un peu plus de 100 000€, est très apprécié du public avec plus de 15 Millions de téléchargements en Juin 2019. Le studio a publié ses résultats pour le deuxième trimestre. Bien aidée par la période de confinement, l'entreprise polonaise a vu son revenu net passer de PLN 16,5 M(environ €3,67 M sur la base d'un cours à 0.22) à PLN 128 M. Tomasz Rodak, analyste chez BOS Bank, affirme que ces excellents résultats sont à mettre au crédit du confinement. En effet, le studio n'a pas lancé de nouveaux jeux sur la période. Le CEO de la société, Krzysztof Kostowski, a présenté aux investisseurs les objectifs d'expansion du studio vers les jeux mobile. Pour les atteindre, la société cherche à recruter de nouvelles équipes de développement. Playway est donc un acteur en devenir derrière la locomotive locale CD Projekt, dont la capitalisation a gonflé cette année, au point de se rapprocher de celle de la star européenne Ubisoft. Nos abonnés peuvent aller compulser la liste thématique "Age d'or du jeu vidéo", que vient d'intégrer PlayWay. zb_graphique_de_cours Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CD PROJEKT S.A. -3.01% 418.4 49.70% PLAYWAY S.A. 12.02% 559 133.89% UBISOFT ENTERTAINMENT 2.98% 79.36 25.14%

Charles Gregoire © Zonebourse.com 2020

