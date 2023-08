Plaza Centers N.V. est un promoteur immobilier basé aux Pays-Bas qui se concentre sur les centres commerciaux et de loisirs de style occidental. La société exerce ses activités dans le domaine de l'établissement, de l'exploitation et de la vente de centres commerciaux et de loisirs, ainsi que d'autres projets à usage mixte (commerce de détail, bureaux, logements) en Europe centrale et orientale (PECO), en Inde et aux États-Unis. Elle possède et gère six centres commerciaux et de loisirs, dont Riga Plaza, Liberec Plaza, Zgorzelec Plaza, Suwalki Plaza, Torun Plaza et Koregaon Park Plaza. La société est engagée dans environ 18 projets de développement et possède deux projets de bureaux, situés dans toute la CEE et en Inde. La société mère immédiate de la société est Elbit Ultrasound (Luxembourg) B.V. / S.a r.l.

Secteur Développement et opérations immobilières