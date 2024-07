Plaza Retail REIT (Trust) est un fonds d'investissement immobilier à capital variable basé au Canada. La fiducie est un promoteur, un propriétaire et un gestionnaire de biens immobiliers commerciaux situés principalement en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Son portefeuille comprend des intérêts dans environ 234 propriétés totalisant environ 8,8 millions de pieds carrés à travers le Canada et des terrains supplémentaires détenus pour le développement. Les propriétés sont détenues indirectement par Plaza par l'intermédiaire de ses filiales et par le biais d'accords conjoints. Son portefeuille se compose en grande partie de centres à ciel ouvert et de magasins de détail autonomes à petite surface et est principalement occupé par des locataires nationaux qui se concentrent sur les segments de marché des besoins essentiels, de la valeur et de la commodité. Le portefeuille du Trust se compose de l'Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial