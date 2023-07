Plaza Retail REIT (Trust) est un fonds de placement immobilier à capital variable basé au Canada. Le Trust exploite une entreprise de propriété et de développement de biens immobiliers de détail au Canada. Il est propriétaire et promoteur de biens immobiliers de détail et se concentre sur l'Ontario, le Québec et le Canada atlantique. Le portefeuille de la société Le portefeuille de la société comprend des participations dans environ 253 propriétés totalisant environ 8,9 millions de pieds carrés à travers le Canada et des terrains supplémentaires détenus pour le développement. Le portefeuille de propriétés de la société comprend l'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et le Québec.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial