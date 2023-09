PLAZZA AG est une société basée en Suisse qui opère dans le secteur immobilier. La société opère en tant que promoteur immobilier qui planifie, construit, gère et vend des biens immobiliers et des projets immobiliers en Suisse, en se concentrant sur les propriétés urbaines résidentielles, de bureaux et commerciales dans la région du grand Zurich. En outre, la société est également impliquée dans le développement de propriétés à Lausanne, Wallisellen, Crissier et Regensdorf. La société est une spin-off de Conzzeta AG et exploite PLAZZA Immobilien AG et Plazza Immobilienmanagement AG en tant que filiales à part entière.

Secteur Développement et opérations immobilières