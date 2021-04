Plazza se dote d'un nouveau directeur général

Zurich (awp) - Le groupe immobilier Plazza a nommé Thomas Casata, son actuel directeur financier, comme nouveau patron après l'annonce de la démission du directeur général Ralph Siegle en mars. M.Casata reprendra les rênes du groupe à partir du 1er janvier 2022.

La nomination d'un membre actuel de la direction signifie pour Plazza la poursuite d'une équipe "qui a fait ses preuves", d'après un communiqué dévoilé jeudi.

Thomas Casata occupe la fonction de directeur financier au sein de la société zurichoise depuis 2016. Auparavant, il a travaillé comme partenaire d'EJ Capital et a été directeur financier et membre de la direction d'ExecuJet Aviation Group à Zurich, d'Ascom à Berne et d'Esec à Cham "pendant environ 13 ans".

Les fonctions de Ralph Siegle dans le domaine de l'immobilier seront à l'avenir exercées par un responsable de l'immobilier dédié, dont le poste sera nouvellement créé dans le cadre du plan de succession de l'année prochaine.

