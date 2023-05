Boîte à outils - L'épouse du Premier ministre pakistanais Imran Khan, accusée de corruption, est connue pour sa spiritualité

Elle est connue pour sa spiritualité et sa dévotion au soufisme, une forme mystique de l'islam. M. Khan, âgé de 70 ans, a souvent appelé Bushra son chef spirituel.

Née Bushra Riaz Watto, elle a pris le nom de Khan après son mariage. Son mari et ses disciples l'appellent communément Bushra Bibi ou Bushra Begum, des titres qui, en ourdou, signifient le respect.

Elle est restée discrète depuis son mariage avec Khan, un ancien héros de cricket qui a fait parler de lui pendant des décennies.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur Bushra :

VIE ANCIENNE

Bushra, qui a dépassé la quarantaine, est issue d'une famille de propriétaires terriens du Pendjab. On sait peu de choses sur ses débuts dans la vie. Son premier mariage, qui a duré environ 30 ans, était avec Khawar Farid Maneka, un douanier issu d'une famille politiquement influente du Pendjab. Après leur divorce en 2018, il a été cité par les médias pakistanais comme ayant déclaré : "Je tiens à dire clairement à propos de mon ancienne épouse, Bushra Bibi, que je n'ai pas vu de femme aussi pieuse qu'elle dans le monde".

Bushra et Maneka ont cinq enfants.

MARIAGE MYSTIQUE ET SECRET

Bushra et son ex-mari Maneka sont tous deux des fidèles de Fariduddin Masud Ganjshakar, ou Baba Farid, un mystique musulman vénéré et un saint soufi dont le sanctuaire se trouve à Pakpattan, la ville natale de Maneka, dans le Pendjab.

Les Pakistanais qui admirent la dévotion de Bushra pour le saint la qualifient de chef spirituel, tandis que les opposants de Khan l'accusent de pratiquer la sorcellerie, ce que les collaborateurs de Khan ont démenti à plusieurs reprises. Dans une rare interview, Bushra a déclaré en 2018 à la chaîne d'information locale HUM que "les gens venaient me voir pour se rapprocher de Dieu et du prophète".

On ne sait pas exactement quand ni comment Khan a rencontré Bushra, mais l'ancien assistant Aun Chaudhry a déclaré que Khan était très impressionné par sa spiritualité.

Khan, qui a acquis une image de playboy dans les années 1990 lorsque sa carrière de cricket a décollé, a déjà déclaré qu'il s'intéressait vivement au soufisme.

Khan et Bushra se sont mariés en 2018, sept mois avant qu'il ne soit élu premier ministre, lors d'une cérémonie secrète. Ce mariage était le troisième de Khan après celui de Jemima Goldsmith, fille du magnat des affaires James Goldsmith, et de la journaliste de télévision Reham Nayyar Khan. Ces deux mariages se sont soldés par un divorce.

VOYAGE SPIRITUEL

Quelques mois avant l'élection de Khan au poste de premier ministre, les médias locaux ont publié des photos du couple se prosternant au sanctuaire de Baba Farid. Dans l'interview de HUM, Bushra a déclaré : "Chaque instant de la vie de Khan sahib est désormais consacré à Dieu, au Prophète et à l'amour de Baba Farid".

Bushra, que l'on voit toujours en public portant un voile et une burqa ne laissant apparaître que ses yeux, n'a accompagné son mari dans aucun voyage officiel à l'étranger pendant son temps utile, à l'exception de visites en Arabie saoudite, où ils ont été filmés dans les villes saintes musulmanes de La Mecque et de Médine.

LA CONFIANCE EN AL-QADIR

Des membres du parti de M. Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf, ont déclaré que Mme Bushra avait incité M. Khan à créer Al-Qadir Trust, une organisation sociale non gouvernementale qui gère une université située à l'extérieur d'Islamabad et consacrée à la spiritualité et aux enseignements islamiques.

Le trust fait partie des accusations de corruption portées contre le couple. Lorsqu'il était premier ministre, M. Khan a fait la promotion de ce fonds lors d'événements officiels, et le couple en est l'unique administrateur, selon le ministre de la justice Azam Nazeer Tarar.

Le porte-parole du parti de Khan, Farrukh Habib, a déclaré à Reuters que l'affaire était motivée par des considérations politiques et que le couple ne tirait aucun avantage financier de la fiducie.

