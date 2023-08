PLBY Group, Inc, anciennement Mountain Crest Acquisition Corp, est une société de loisirs et propriétaire de la marque Playboy. La société s'occupe principalement de mettre en relation les consommateurs du monde entier avec des produits, des services et des expériences. Elle a trois segments à déclarer : L'octroi de licences, qui comprend l'octroi de licences de la marque Playboy à des tiers ; la vente directe aux consommateurs, qui comprend la vente de produits de tiers par l'intermédiaire de ses propres plateformes de commerce électronique et de celles qu'elle exploite ; et les abonnements et le contenu numériques, qui comprennent la vente d'abonnements à la programmation Playboy et l'octroi de licences de marque pour des produits de jeu en ligne. Les produits de la société sont classés en quatre catégories de marché : Bien-être sexuel, y compris les produits d'intimité et la lingerie ; Style et habillement, y compris une variété de produits d'habillement et d'accessoires pour hommes et femmes ; Jeux et style de vie, tels que les jeux numériques, l'hospitalité et les spiritueux ; et Beauté et soins, y compris les parfums, les soins de la peau, les soins de beauté et les cosmétiques pour femmes et hommes.

Secteur Détaillant habillement et accessoires