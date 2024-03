PLBY Group, Inc. est une entreprise mondiale de produits de consommation et de style de vie. La société opère à travers trois segments : L'octroi de licences, la vente directe au consommateur et les abonnements et contenus numériques. Le secteur des licences comprend l'octroi de licences pour une ou plusieurs de ses marques et/ou images pour des produits de consommation, des divertissements basés sur la localisation et des jeux en ligne. Le segment "Direct-to-Consumer" comprend les produits de consommation vendus par l'intermédiaire de détaillants tiers ou en ligne directement aux clients. Le secteur des abonnements et du contenu numériques comprend la production, la commercialisation et la vente de programmes sous la marque Playboy, qui sont distribués par divers canaux, notamment la télévision nationale et internationale, la vente d'œuvres d'art numériques et d'objets à collectionner, ainsi que la vente d'offres de contenu de créateurs aux consommateurs sur playboy.com. Les produits de la société sont classés dans quatre catégories de marché : bien-être sexuel, style et habillement, divertissement numérique et style de vie, et beauté et toilettage.

Secteur Détaillant habillement et accessoires