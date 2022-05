Perrigo Company PLC, qui fabrique des préparations pour nourrissons de marque pour les détaillants, notamment Walmart Inc et Amazon.com Inc, s'attend à ce que les pénuries et la demande accrue durent "le reste de l'année", a déclaré le PDG Murray Kessler dans une interview accordée à Reuters.

Les usines de fabrication de lait maternisé de Perrigo dans l'Ohio et le Vermont fonctionnent actuellement à 115 % de leur capacité, a déclaré M. Kessler. À la demande de la U.S. Food and Drug Administration, la société ne fabrique que quatre produits, les versions de marque de Similac Pro Sensitive et Pro Advance et Enfamil Gentle Ease et Infant, a déclaré Kessler. Perrigo possède également une entreprise plus petite qui fabrique certaines marques nationales de lait maternisé, dont Bobbie.

La fermeture de l'usine de préparations pour nourrissons d'Abbott Laboratories à Sturgis, dans le Michigan, a exacerbé les pénuries nationales liées à la pandémie, entraînant des rayons vides dans les magasins à grande surface et les supermarchés et la panique des parents. Les marques d'Abbott comprennent les préparations Similac.

Perrigo travaille avec les détaillants, notamment Walmart et Target Corp, afin qu'ils "reçoivent quelque chose chaque semaine", a déclaré M. Kessler. Les allocations des détaillants sont basées sur une moyenne de ce que les détaillants recevaient avant "cette crise", a-t-il dit.

"Nous avons pris les devants et nous nous tuons à la tâche pour faire tout ce que nous pouvons", a déclaré Kessler.

Certains détaillants, dont CVS Health Corp et Target, rationnent le lait maternisé.

La Maison Blanche a annoncé jeudi des mesures visant à atténuer la pénurie, notamment en autorisant davantage d'importations.

La société française d'alimentation et de boissons Danone SA, qui fabrique également des préparations pour nourrissons, a déclaré que le "rappel inattendu d'Abbott Nutrition en février a entraîné une hausse de la demande sur le marché américain.

"Nous sommes en discussion avec les autorités américaines pour voir comment nous pouvons les aider à faire face à leurs pénuries.

Sur l'ensemble du marché américain des préparations pour nourrissons, Perrigo représente environ 8 %, a déclaré M. Kessler, ajoutant qu'il a gagné des parts en s'efforçant de satisfaire la montée en flèche de la demande.

En raison d'une "inflation massive", Perrigo a augmenté ses prix d'environ 3 % au cours du premier trimestre, a déclaré M. Kessler.

La société a commandé des matériaux pour répondre au niveau accru de la demande tout au long de l'année, a-t-il dit.

Bobbie, une préparation pour nourrissons de style européen nouvellement arrivée sur le marché, a vu le nombre de ses clients doubler la première semaine après le rappel des préparations Abbott, et il a continué à grimper, a déclaré à Reuters Laura Modi, PDG. Perrigo fabrique la formule de Bobbie, mais ne peut répondre qu'à environ 50 % de la demande de l'entreprise, a déclaré Mme Modi, ce qui l'a amenée à ne plus accepter de nouveaux clients. Perrigo peut répondre à 100 % des besoins des clients actuels de Bobbie, a-t-elle dit.

Bobbie compte environ 70 000 clients.

Abbott a fermé son usine de fabrication dans le Michigan après des plaintes de contamination bactérienne.

La FDA a par la suite cité cinq infections bactériennes signalées chez des bébés ayant reçu la formule de l'entreprise, dont deux décès. Abbott a déclaré que ses usines ne sont "probablement pas la source de l'infection" et prévoit de rouvrir l'installation dans les deux prochaines semaines.