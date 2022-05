Le propriétaire de Wagamama s'attend à une aggravation de l'inflation dans le secteur de la nourriture et des boissons

Restaurant Group Plc a déclaré que les fortes ventes de Wagamama et de sa chaîne de restaurants Frankie & Benny's contribuaient à compenser l'impact de l'inflation sur les dépenses. La société a maintenu inchangées ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

"Conformément aux pressions sur les coûts que connaît le secteur et qui ont été exacerbées par la guerre en Ukraine, l'inflation de la nourriture et des boissons devrait maintenant se situer entre 9 et 10 % pour l'exercice 22, contre les 5 % et plus annoncés ... en mars ", a déclaré la société.