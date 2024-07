Plenum AG est une société de conseil en gestion basée en Allemagne, qui se concentre sur l'excellence opérationnelle et le sourcing, la gestion des technologies de l'information (TI), la transformation numérique, la transformation réglementaire et les architectures SAP et de progiciels de gestion intégrés (PGI). La société fournit principalement des services de conseil aux entreprises des secteurs de l'énergie, de l'intermédiation de crédit et de l'assurance.