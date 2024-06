Plexus Corp. est spécialisée dans la conception et le développement, les solutions de chaîne d'approvisionnement, l'introduction de nouveaux produits, la fabrication et les services de maintenance. La société propose des solutions aux secteurs de l'industrie, des soins de santé/sciences de la vie et de l'aérospatiale/défense en offrant des solutions complètes tout au long du cycle de vie des produits. Ses segments comprennent les Amériques (AMER), l'Asie-Pacifique (APAC) et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). Ses services de conception et de développement comprennent la conception centrée sur l'utilisateur, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électrique, l'ingénierie de la qualité et de la conformité, la gestion de projet et l'ingénierie logicielle. Ses services de chaîne d'approvisionnement comprennent la conception pour la chaîne d'approvisionnement, la gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, l'analyse exploitable, l'approvisionnement innovant et d'autres services. L'introduction de nouveaux produits comprend l'ingénierie d'essai, le prototypage rapide et la gestion de la transition. Ses services de soutien comprennent les services après-vente, l'extension du cycle de vie des produits et la gestion de la distribution.

Secteur Equipements et pièces électroniques