(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

LungLife AI Inc, en hausse de 36% à 62,33 pence, fourchette de 12 mois 19,00p-141,10p. Le développeur de solutions de diagnostic clinique conçues pour la détection précoce du cancer du poumon annonce la validation réussie de son test LungLB pour les nodules pulmonaires indéterminés. Cette validation est le fruit d'une "étude clinique prospective et multisite menée auprès d'un groupe de patients atteints de petits nodules cliniquement importants". Le test LungLB est un outil sanguin utilisé par les cliniciens pour faciliter le diagnostic précoce des nodules pulmonaires cancéreux. Le diagnostic démontre une valeur prédictive positive de 81 % pour distinguer les nodules pulmonaires bénins des nodules pulmonaires cancéreux chez les patients présentant des nodules de moins de 15 millimètres. Cette valeur est supérieure à la norme clinique actuelle, qui est d'environ 60 %. Selon LungLife, les résultats sont suffisants pour permettre la publication et l'exécution de son programme commercial pour le LungLB. Le lancement initial se fera par le biais d'un programme d'accès anticipé proposé par son laboratoire californien au premier trimestre 2024.

Sareum Holdings PLC, en hausse de 19% à 71,00 pence, fourchette de 12 mois 50,00 pence-149,00 pence. Le partenaire de codéveloppement de la société pharmaceutique, CRT Pioneer Fund, conclut une licence de développement et de commercialisation pour le SRA737 avec une société biopharmaceutique américaine dont le nom n'a pas été dévoilé. Le SRA737 est un inhibiteur oral sélectif de la kinase 1 du point de contrôle, au stade clinique, qui cible la réplication des cellules cancéreuses et les mécanismes de réparation des dommages à l'ADN. Sareum indique qu'un paiement initial immédiat de 500 000 USD est dû au CRT Pioneer Fund, tandis qu'une redevance supplémentaire pouvant atteindre 1 million USD en espèces et 500 000 actions de la société détentrice de la licence pourra être versée au plus tôt 12 mois après la signature de l'accord de licence, ou si la société détentrice de la licence atteint certains objectifs commerciaux et de financement matériel. Une annonce ultérieure concernant tout revenu futur, y compris les actions qui pourraient être émises, sera faite "au moment opportun".

AIM - LOSERS

Plexus Holdings PLC, baisse de 15% à 17,94 pence, fourchette de 12 mois 1,60 pence-31,40 pence. L'entreprise de services d'ingénierie pétrolière et gazière conclut un accord avec SLB pour remplacer une licence de tête de puits de production de surface existante par une nouvelle licence sur un champ d'utilisation plus large pour un montant de 5,2 millions de dollars en espèces. SLB acquiert une licence perpétuelle libre de droits pour la technologie Pos-Grip et la technologie des joints HG, ainsi que toutes les améliorations, perfectionnements ou dérivés de la technologie pour les applications de production de têtes de puits de surface, pour toutes les gammes de pression et de taille. Plexus précise que la licence couvre les applications de production et de stockage du pétrole et du gaz, ainsi que le stockage du dioxyde de carbone et de l'hydrogène, de même que la réinjection de l'eau et des déblais de forage. Ben van Bilderbeek, directeur général de Plexus, déclare : "Ce nouvel accord de licence est une nouvelle validation de la [propriété intellectuelle] de Plexus par cette société de technologie énergétique de premier plan et reconnaît la contribution que notre équipement de tête de puits POS-GRIP étanche peut apporter aux objectifs [environnementaux, sociaux et de gouvernance] et à l'objectif net zéro de l'industrie pétrolière et gazière".

