Plexus Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services d'ingénierie pétrolière et gazière. La société se concentre sur la mise en œuvre de sa tête de puits POS-GRIP étanche brevetée et de l'équipement associé en tant que technologie de référence pour les marchés de l'énergie. La société a développé une gamme de produits basés sur cette technologie et se concentre sur la production en surface, l'abandon, les têtes de puits sous-marines et géothermiques, ainsi que sur les connecteurs et le marché sous-marin. Sa gamme de produits et d'applications comprend les têtes de puits HG, qui combinent la technologie POS-GRIP avec un joint métal sur métal étanche au gaz et sans fuite ; la tête de puits sous-marine Python, qui est utilisée pour le forage et la production en toute sécurité de puits sous-marins ; le connecteur POS-SET, qui est utilisé pour le marché de la mise hors service et de l'abandon, et Tersus-PCT, un connecteur de rattachement HP/HT. Elle s'efforce également d'identifier les possibilités d'utilisation de sa technologie et de ses équipements sur d'autres marchés.