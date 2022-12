MISES À JOUR COMMERCIALES : Webis remporte un contrat pour un hippodrome ; Plexus est confiant.

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Plexus Holdings PLC - Fournisseur de services d'ingénierie basé dans le West Sussex - Se félicite du "nombre de demandes de renseignements concernant notre portefeuille de produits Plexus". L'entreprise déclare : "Après avoir fait face à un certain nombre d'obstacles au cours de notre longue campagne visant à réduire ou à prévenir les émissions de méthane dans l'industrie pétrolière et gazière, nous pensons que notre ténacité commence enfin à porter ses fruits, la technologie de scellement des têtes de puits de Plexus étant de plus en plus reconnue comme une opportunité ESG."

Webis Holdings PLC - société de jeux basée sur l'île de Man - déclare que WatchandWager.com LLC, sa branche de mise sur les dépôts avancés, décroche un accord avec Monarch Content Management Group. L'unité acceptera les paris sur tous les hippodromes exploités par Monarch en 2023. "L'accord avec Monarch Content Management Group permet aux joueurs de WatchandWager de parier sur les courses de Golden Gate Fields, Gulfstream Park, Laurel Park, Pimlico, et Santa Anita Park et bien d'autres. Les ajouts de Gulfstream Park et Pimlico sont des ajouts importants au menu WatchandWager des pistes disponibles. Basé près de Miami, en Floride, Gulfstream Park est un centre majeur des courses hippiques américaines, notamment en hiver et au printemps, lorsqu'il accueille la Pegasus World Cup (Grade 1), ainsi que le Florida Derby (Grade 1) et les Fountain of Youth Stakes (Grade 2) pour les espoirs du Kentucky Derby", ajoute Webis.

Agronomics Ltd - Société d'investissement en agriculture cellulaire basée sur l'île de Man - La société finlandaise Solar Foods Oy, qui fait partie de son portefeuille, reçoit une subvention de 34 millions d'euros pour soutenir la construction d'une installation de fermentation. La subvention servira également à préparer l'installation à grande échelle. Agronomics détient 5,8 % de Solar Foods, qui se concentre sur la commercialisation de la protéine Solein proposée par l'air.

Arrow Exploration Corp - Société pétrolière et gazière basée à Calgary, Canada - Déménagement de l'appareil de forage à Rio Cravo Este afin " d'exploiter le réservoir de grès Carbonera " en Colombie. " Trois puits intercalaires supplémentaires seront forés au premier trimestre 2023, le puits RCE-3 devant être foré en janvier 2023. RCE-4 et RCE-5 seront forés dans l'ordre. L'installation de forage a été initialement retardée en raison de problèmes opérationnels rencontrés par un autre opérateur ", explique Arrow. "Après l'achèvement des puits RCE-3, RCE-4 et RCE-5, la société envisage de forer deux à trois puits supplémentaires dans le réservoir de grès de Gacheta dans la structure RCE limitée par des failles. Le puits RCE-2 a testé des taux supérieurs à 700 [barils de pétrole par jour] bruts dans le grès de Gacheta. Les puits dédiés à Gacheta seraient probablement forés au cours du troisième trimestre de 2023."

Rotala PLC - exploitation d'autobus à l'aéroport d'Heathrow et dans les Midlands de l'Ouest et le Nord-Ouest - La Greater Manchester Combined Authority a attribué sept des neuf petites franchises disponibles à Bolton, Bury, Wigan, Farnworth, Leigh et Salford. Les gains contribuent à un revenu annuel combiné de 18,7 millions GBP. Gagne également de nouveaux pactes dans les West Midlands. Les accords devraient augmenter les revenus de la région de 2,9 millions GBP. Cependant, il s'attend à une baisse du revenu annualisé de 3,5 millions de livres sterling si l'on tient compte des offres infructueuses pour deux grandes franchises GMCA. Il déclare que les échanges sont conformes au budget pour l'exercice clos le 30 novembre. "Le conseil d'administration estime que le groupe est maintenant bien positionné pour retrouver les niveaux de rentabilité d'avant la crise," déclare Rotala.

MobilityOne Ltd - Fournisseur d'infrastructures de paiement et de plateformes de commerce électronique basé en Malaisie - Fait des "progrès significatifs" dans les travaux préparatoires à la demande de la Financial Conduct Authority. MobilityOne vise une application d'établissement de monnaie électronique au Royaume-Uni. Toutefois, elle prévoit maintenant de soumettre à nouveau une demande révisée à la FCA au premier trimestre de 2023, plutôt qu'au quatrième trimestre de 2022. Elle ajoute : "La disponibilité du personnel externe pendant la période des fêtes a fait que l'intégration des services requis prend plus de temps que prévu."

Blue Star Capital PLC - société d'investissement basée dans le Sussex et spécialisée dans les sports électroniques, les paiements et la technologie - note que la société Pendulum, spécialisée dans la technologie d'infrastructure smart-blockchain, achève son crowdloan. Le crowdloan a atteint le hardcap de 1,1 million GBP. La société SatoshiPay, détenue par Blue Star, a une participation de 5,5 % dans les futurs jetons de Pendulum. Blue Star détient 28% de SatoshiPay.

