Plexus Holdings PLC - fournisseur de services d'ingénierie basé dans le West Sussex - achève une campagne d'équipements et de services de bouchage et d'abandon pour la division d'Oceaneering International Inc, Oceaneering International Services Ltd. La commande d'Oceaneering comprenait des équipements de raccordement et de contrôle de puits sous-marins, ainsi que des commandes et des services hydrauliques dans une configuration conçue pour un déploiement et un travail à partir d'un navire. La commande a généré 850 000 GBP de revenus pour Plexus au cours de l'exercice 2023.

Le directeur général Ben van Bilderbeek : "Nous sommes ravis qu'Oceaneering soit satisfait du service offshore et du support technique à terre de Plexus, et que notre équipement ait bien fonctionné, en particulier compte tenu de la nature incertaine et de la variabilité du traitement de plusieurs puits de P&A au cours d'une seule campagne."

Cours actuel de l'action : 22,00 pence, en hausse de 1,9 %.

Variation sur 12 mois : multiplié par 1,85 pence

