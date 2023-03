Plexus remporte un contrat de 5 millions de GBP pour une application de projet spécialisée

(Alliance News) - Plexus Holdings PLC a annoncé lundi avoir décroché une commande pour son équipement de tête de puits et sa technologie d'étanchéité pour une application de projet spécialisée.

Les actions de Plexus ont bondi de 40% à 4,00 pence chacune à Londres lundi matin.

La société prestataire de services d'ingénierie basée dans le West Sussex a déclaré qu'en vertu du contrat de 5 millions GBP, son équipement et sa technologie POS-GRIP "HG" seront déployés au cours des 12 prochains mois. Environ 2,5 millions de GBP seront reçus via des paiements d'étape au cours de l'exercice financier actuel se terminant le 30 juin, le reste devant être comptabilisé comme produit des ventes au cours de l'exercice 2024.

"La technologie POS-GRIP est une méthode d'ingénierie brevetée qui peut être appliquée à une grande variété de produits pétroliers et gaziers, tels que les têtes de puits et les connecteurs. Lorsqu'elle est combinée avec des joints "HG", la technologie peut créer des connexions étanches au gaz de qualité soudure, qui sont instantanées et entièrement réversibles, ajustables et répétables", explique la société sur son site Web.

Le président-directeur général de Plexus, Been van Bilderbeek, a déclaré que ce contrat "augmente considérablement la visibilité de nos futures projections de revenus et de flux de trésorerie, ainsi que la réputation de Plexus en tant que fournisseur de solutions d'équipement de surface ou sous-marin "capable de faire".

"Ce contrat remporté est un exemple de la façon dont l'ingénierie sous-marine propriétaire de POS-GRIP peut être déployée comme une solution sur mesure pour une application unique, ce qui est de bon augure pour le rôle que Plexus peut jouer dans l'avenir du marché croissant du démantèlement", a déclaré le PDG.

Il a ajouté : "Je crois que Plexus prend enfin le virage et qu'elle prospérera dans les années à venir."

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

