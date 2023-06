Plug Power Inc. : B. Riley persiste à l'achat

Plug Power Inc. est un fournisseur de solutions clés en main pour les piles à hydrogène. La société fournit des électrolyseurs qui permettent aux clients, tels que les raffineries, les producteurs de produits chimiques, d'acier, d'engrais et les stations de ravitaillement commerciales, de produire de l'hydrogène sur place. Elle se concentre sur les applications de mobilité industrielle, y compris les chariots élévateurs électriques et les véhicules industriels électriques, sur les sites de production et de distribution à haut débit et à équipes multiples, ainsi que sur les avantages environnementaux ; les systèmes d'alimentation stationnaires qui soutiennent les opérations critiques, telles que les centres de données, les micro-réseaux et les installations de production, dans un rôle d'alimentation de secours ou d'alimentation continue et qui remplacent les batteries, les générateurs diesel ou le réseau pour la logistique des télécommunications, le transport et les clients des services publics ; et la production d'hydrogène. Ses produits comprennent GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen, des électrolyseurs, des systèmes de liquéfaction et des équipements cryogéniques. Elle dessert les marchés nord-américain et européen de la manutention.