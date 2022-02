Plug Power fait l'acquisition de Joule Processing, entame une collaboration stratégique avec Atlas Copco Gas and Process et Fives pour étendre ses offres sur le marché mondial de la liquéfaction de l'hydrogène

Vise à améliorer les performances et les coûts grâce à une intégration et une standardisation clés en main et optimisées des usines de liquéfaction de l'hydrogène, élargissant ainsi les opportunités d'hydrogène liquide dans le monde entier

LATHAM, N.Y., 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG), un fournisseur de premier plan de solutions clés en main pour l'économie mondiale de l'hydrogène vert, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration avec Atlas Copco Mafi-Trench Company LLC , le centre technologique des turbodétendeurs au sein de la division Gas and Process d'Atlas Copco, et Fives , un leader mondial des échangeurs de chaleur brasés et des réservoirs à froid cryogéniques, pour développer conjointement des usines de liquéfaction d'hydrogène (également connues sous le nom de liquéfacteurs d'hydrogène). La liquidation de l'hydrogène facilite le transport, ce qui permet de réaliser d'importantes économies de coûts et d'élargir la couverture de distribution.



L'annonce de collaboration d'aujourd'hui suit de près à l'acquisition par Plug Power le mois dernier de Joule Processing LLC , un fournisseur de solutions de processus et d'équipements d'ingénierie avec une solide expérience d'exécution parmi les plus grands EPC (Engineering, Procurement et Construction) et des sociétés pétrolières et gazières intermédiaires. La technologie de processus cryogénique éprouvée développée par Joule pour l'industrie du traitement du gaz est directement applicable à la liquéfaction de l'hydrogène et a le potentiel de réduire le coût de l'hydrogène liquéfié de 25 %. Cette acquisition représentera également une économie de dépenses en capital d'environ 200 millions de dollars pour Plug Power au cours des quatre prochaines années en apportant des capacités de liquéfaction de l'hydrogène en interne. Plug Power a acheté Joule pour 30 millions de dollars avec des gains futurs basés sur le respect des objectifs d'efficacité des liquéfiants, de ventes et de marge brute. Le procédé de liquéfaction de Joule Processing est en cours de déploiement dans l'usine d'hydrogène vert de Plug Power en cours de développement au Texas.

« Plug Power fabrique aujourd'hui la meilleure solution d'électrolyseur au monde », a commenté Andy Marsh, PDG de Plug Power. « Et, nous avons mis en place un réseau de livraison complet. Le système liquéfacteur est essentiel pour offrir de l'hydrogène sous forme liquide, ce qui est idéal en raison de sa densité énergétique supérieure par rapport à l'hydrogène gazeux, de ses coûts de transport plus faibles et de son potentiel de propulsion des trains, des navires et des avions. Les capacités de Joule complètent cette solution d'hydrogène vert de bout en bout pour Plug Power, ce qui fait de nous la seule entreprise au monde à proposer des offres aussi complètes. »

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Plug Power en tant qu'ajout clé à la solution complète de bout en bout pour l'économie de l'hydrogène vert », a déclaré Ben Victor, ancien PDG de Joule Processing et actuel vice-président des solutions d'énergie à hydrogène pour Plug Power. « Nous sommes désormais positionnés avec une vaste plateforme pour déployer notre solution de liquéfaction de l'hydrogène à faible consommation à l'échelle mondiale, tant pour nos projets internes que pour nos ventes à des tiers. »

Grâce à cette coopération à long terme, Plug Power, Atlas Copco Gas and Process et Fives répondront à certains des besoins les plus importants du secteur de la production d'hydrogène liquide, tels que l'amélioration de l'efficacité, du coût et du délai des liquéfacteurs d'hydrogène. Cette nouvelle collaboration ajoute la vaste expérience technique et de fabrication d'Atlas Copco et Fives en tant que fournisseurs clés pour permettre à Plug Power de fournir avec succès des liquéfiants à hydrogène dans sa flotte croissante d'usines de production d'hydrogène vert, ainsi que pour la vente à des tiers cherchant à adopter des systèmes à hydrogène liquide hautement efficaces.

Les parties ont déjà entrepris d'importants efforts de développement et Plug Power prévoit de mettre en service des trains de liquéfacteur à hydrogène d'une capacité de 15 tonnes par jour et 30 tonnes par jour à partir de 2023. En tant que plus grand acheteur d'hydrogène liquide au monde, le réseau national croissant d'usines à hydrogène de Plug Power fournira 500 tonnes d'hydrogène vert liquide par jour d'ici 2025 et 1 000 tonnes par jour à l'échelle mondiale d'ici 2028, ce qui représente une opportunité significative pour les partenaires de se développer et de stimuler la normalisation des liquéfiants à hydrogène.

« Atlas Copco Gas and Process et Fives apportent une expertise de base qui complète les capacités et la vision de Plug Power en tant que solution complète de bout en bout pour l'économie de l'hydrogène vert », a commenté Sanjay Shrestha, directeur stratégique de Plug Power. « Les capacités de liquéfaction étaient le dernier élément majeur dont nous avions besoin pour compléter notre suite de produits clés en main afin de livrer des usines à hydrogène vert dans le monde entier. »

En vertu de cet accord, Plug Power concevra, fabriquera, installera, exploitera et maintiendra des liquéfiants à hydrogène pour son propre usage et pour des tiers. Atlas Copco Gas and Process concevra et fabriquera des turbodétendeurs et des compresseurs personnalisés liés aux usines de liquéfaction de l'hydrogène. Fives fabriquera les échangeurs de chaleur en aluminium brasé et optimisera leur intégration dans les réservoirs à froid.

« Cette collaboration représente une nouvelle étape dans notre promesse à Atlas Copco Gas and Process de soutenir la décarbonisation et les émissions nettes nulles d'ici 2050 », a commenté Robert Radimeczky, président d'Atlas Copco Gas and Process. « Pouvoir fournir une solution complète de liquéfaction de l'hydrogène soutient à la fois nos clients sur les nouveaux marchés émergents de l'énergie et l'objectif de protection du climat. »

« Leader technologique du marché cryogénique depuis plus de 60 ans, Fives est à la pointe de l'hydrogène depuis des décennies avec plus de 45 références sur ce marché en plein essor », a commenté Frédéric Thrum, directeur général adjoint de Fives et président de la division Énergie. « Conformément à notre ambition de décarboner l'industrie, nous sommes confiants dans notre capacité, avec Plug Power et Atlas Copco, à fournir des équipements cryogéniques de pointe pour les usines de liquéfaction d'hydrogène à haute performance. »

À propos de Plug Power

Plug bâtit un écosystème d'hydrogène vert de bout en bout, de la production, du stockage et de la livraison à la production d'énergie, afin d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs commerciaux et à décarboniser l'économie. En créant le premier marché commercialement viable pour la technologie des piles à combustible à hydrogène, la société a déployé plus de 50 000 systèmes de piles à combustible et plus de 165 stations de ravitaillement, plus que quiconque dans le monde ; la société est le plus grand acheteur d'hydrogène liquide. Avec des plans pour construire et exploiter une autoroute de l'hydrogène vert en Amérique du Nord et en Europe, Plug construit actuellement une Gigafactory à la pointe de la technologie pour produire des électrolyseurs et des piles à combustible ainsi que plusieurs usines de production d'hydrogène vert qui produiront 500 tonnes d'hydrogène vert liquide quotidiennement d'ici 2025. Plug fournira ses solutions à hydrogène vert directement à ses clients et par le biais de partenaires de coentreprise dans de multiples environnements, y compris la manutention des matériaux, la mobilité électronique, la production d'énergie et les applications industrielles. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site : www.plugpower.com .

À propos d'Atlas Copco Gas and Process

Les grandes idées transforment les industries. Chez Atlas Copco Gas and Process, nous aidons nos clients à se préparer pour demain en concevant, en construisant et en réparant des turbocompresseurs, des compresseurs à vis à gaz, des turbodétendeurs et des pompes centrifuges pour les industries du traitement des hydrocarbures, de la production d'énergie (conventionnelle et renouvelable) et des gaz industriels. Nos employés passionnés se consacrent à l'aide aux clients à gérer les pressions d'aujourd'hui tout en créant un avenir durable. Nous sommes une division du domaine d'activité Compressor Technique, dont le siège social est situé à Cologne, en Allemagne, avec d'autres centres de production en Amérique du Nord, en Chine, en Inde et en Corée. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur http://www.atlascopco-gap.com/ .

À propos de Fives

En tant que groupe d'ingénierie industrielle fort d'un héritage de plus de 200 ans, Fives conçoit et fournit des machines, des équipements de traitement et des lignes de production pour les plus grands industriels mondiaux dans divers secteurs tels que la sidérurgie, l'aéronautique et l'usinage spécial, l'aluminium, l'automobile et l'industrie manufacturière, du ciment, de l'énergie, de la logistique et du verre. Grâce à son activité énergie | cryogénique, Fives est spécialisée dans la conception, la fabrication, l'installation et l'entretien d'échangeurs thermiques brasés, de réservoirs à froid, de carters, de pompes de type « core-in-drums », alternatives et centrifuges cryogéniques Cryomec® et de pompes à hydrogène. L'équipement cryogénique de pointe est spécialement développé pour l'industrie de la production et du traitement du gaz, et dispose d'un large éventail d'applications. L'efficacité de ses programmes de R&D permet à Fives de concevoir des solutions avant-gardistes qui anticipent les besoins des industries en termes de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect de l'environnement. En 2020, le chiffre d'affaires de Fives s'élevait à 1,6 milliard d'euros, avec plus de 8 000 employés dans une trentaine de pays. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.fivesgroup.com/energy-cryogenics

Déclaration libératoire de Plug Power

Cette communication contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 qui impliquent des risques et des incertitudes significatifs concernant Plug Power Inc. (« PLUG »), y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : la commercialisation et l'ampleur attendues des opportunités commerciales d'approvisionnement et de logistique liées à l'hydrogène, y compris la réduction des coûts associés et de la consommation d'énergie associée à l'hydrogène liquéfié ; les déclarations concernant la capacité de production quotidienne prévue de liquéfaction de l'hydrogène, le transport, le développement et la normalisation, ainsi que des déclarations concernant les réductions attendues des dépenses d'investissement par Plug Power en intégrant verticalement les capacités de liquéfaction en interne. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence substantielle entre les performances ou résultats réels et ceux exprimés dans ces déclarations. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs, ainsi que sur les risques liés à l'activité de PLUG en général, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par PLUG auprès de la Securities and Exchange Commission, dont la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de PLUG déposé sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, ainsi que les rapports trimestriels déposés sur formulaire 10-Q pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 30 juin 2021. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations de nature prospective. Les déclarations prospectives sont exprimées à la date du présent document et PLUG décline toute obligation de les mettre à jour à la suite de nouvelles informations.

