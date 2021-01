Prudence à Wall Street en l'absence de nouveau catalyseur

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mardi dans les premiers échanges, les investisseurs marquant une pause après de bonnes performances depuis le début de l'année et une certaine prudence face à l'évolution de la crise sanitaire et de la situation politique américaine.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones perd 49,25 points, soit 0,16%, à 30.959,44 points et le Standard & Poor's 500 progresse de 0,03% à 3.800,87 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,22% à 13.065,37 points à l'ouverture.

Wall Street a fini en baisse lundi sur des prises de bénéfice, les investisseurs craignant que la procédure de destitution que pourraient engager les démocrates contre Donald Trump ne retarde les premières mesures de relance de l'administration Biden.

"Même si le plan de relance est retardé, ce sera une question de jours, peut-être de semaines, mais pas de mois. La question est de savoir quelle direction il prendra. Avec la saison des résultats qui arrive, cela permet de recentrer le marché sur les fondamentaux", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille chez GlobAlt.

Vendredi, JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo ouvriront le bal des publications trimestrielles aux Etats-Unis.

Dans l'immédiat, les grandes banques américaines prennent entre 1% et 2%, portées par la hausse des rendements des emprunts d'Etat américains.

Celui à dix ans évolue à un plus haut depuis mars, au-dessus de 1,16% avec la perspective d'un creusement des déficits budgétaire et commercial aux Etats-Unis.

Tencent Music Entertainment gagne 2,72% après une information du journal Nikkei faisant état d'un projet d'introduction en Bourse à Hong Kong.

L'action société Plug Power a touché un plus haut de près de 15 ans et gagne 18% après l'annonce de la signature d'un protocole avec Renault en vue de la création d'une coentreprise spécialisée dans les véhicules utilitaires légers à hydrogène.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)