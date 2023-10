Pluribus Technologies Corp. a annoncé la nomination de Bill Kostenko à titre d'administrateur indépendant au sein de son conseil d'administration (le " conseil ") et la démission d'Elmer Kim pour des raisons personnelles. M. Kostenko, qui a été président de Pluribus lors de sa création, reprendra la présidence du conseil d'administration en remplacement de M. Kim.

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans des fonctions d'investissement, de conseil et d'exploitation dans de multiples secteurs, M. Kostenko a axé sa carrière professionnelle sur la collaboration avec des équipes d'experts pour diriger des investissements et superviser les acquisitions et la croissance d'entreprises aux États-Unis et au Canada. Ayant occupé des postes prestigieux tels que directeur financier et directeur général dans des entreprises de premier plan, M. Bill Kostenko a acquis une expérience et une expertise considérables. Son objectif principal reste d'identifier des entreprises et des équipes exceptionnelles avec lesquelles collaborer, afin de favoriser le développement et la durabilité d'entreprises prospères à long terme.