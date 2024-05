Pluribus Technologies Corp. est une entreprise technologique canadienne. Elle se consacre à l'acquisition et à l'exploitation d'entreprises technologiques interentreprises dans divers secteurs verticaux et industriels. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'apprentissage en ligne, le commerce électronique, les technologies de la santé et l'habilitation numérique. Le segment e-Learning fournit des outils numériques permettant aux entreprises et aux éducateurs de créer et de diffuser des contenus et des expériences d'apprentissage en ligne. Le segment e-Commerce fournit des outils qui soutiennent la boutique en ligne fournie par les places de marché, telles que Shopify et Wix pour les PME afin d'offrir des services d'e-Commerce et comprend POWR et Social5. Le segment HealthTech propose des produits et services de santé basés sur la technologie. Le segment Digital Enablement permet aux entreprises, grâce à des plateformes numériques, de mettre en place des processus commerciaux efficaces et comprend Assured Software, CHL Software et Rowanwood. Rowanwood est un fournisseur de services technologiques sur mesure.

Secteur Logiciels