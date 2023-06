Plurilock Security Inc. est une entreprise canadienne de cybersécurité centrée sur l'identité qui propose des solutions de technologie de l'information (TI) et de cybersécurité par le biais de sa division des solutions, jumelées à ses produits de sécurité axés sur l'IA et le cloud par le biais de sa division de la technologie. La société permet aux organisations de fonctionner en toute sécurité tout en réduisant les frictions liées à la cybersécurité. Elle opère à travers deux segments : La division Technologie et la division Solutions. La division Technologie, opérant sous la marque Plurilock, construit et exploite les propres produits de Plurilock. La division Technologie est exploitée par les filiales de la société, Plurilock Security Solutions Inc. (PL) et Plurilock Security Corp. (PLUS). La division Solutions est exploitée séparément par Aurora Systems Consulting Inc. (Aurora). La division Solutions propose les services d'Aurora et revend des produits et technologies de l'industrie de la cybersécurité pour répondre aux besoins des clients. Elle propose deux produits, Plurilock ADAPT et Plurilock DEidentity.

Secteur Services et conseils en informatique