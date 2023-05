Les déménagements d'entreprises sur la pente descendante en 2022

Zurich (awp) - Le rythme des déménagements des sièges d'entreprises entre les cantons suisse a connu un ralentissement au cours de l'année 2022. La Thurgovie affiche le meilleur solde, devant le Valais et les Grisons.

L'année dernière, 42'030 entreprises ont déménagé leur siège, soit 7% de moins qu'en 2021, écrit mardi la société d'information financière Crif. Dans 7224 cas, soit 17,2% du total, les sociétés se sont installées dans un autre canton.

La plus grande immigration nette revient à la Thurgovie, qui affiche un solde positif de 87 entreprises, devant la Valais (+71) et les Grisons (+70). Les principaux perdants sont Zurich (-137), Berne (-74) et Genève (-61).

Le Valais a récupéré 108 sociétés vaudoises, 47 genevoises et 14 zougoises. Quant aux entreprises qui ont quitté Genève, elles ont choisi en priorité Vaud (148), le Valais (47) ou Fribourg (25).

En Thurgovie, les nouveaux arrivants provenaient principalement de Zurich et de Saint-Gall. Zurich a vu 322 sociétés partir pour Zoug, 196 pour l'Argovie et 191 pour Schwytz.

