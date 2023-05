Les pluies de mousson en Inde arriveront tardivement et toucheront le Kerala le 4 juin - Bureau météorologique

La mousson, qui fait vivre l'économie du pays (3 000 milliards de dollars), fournit près de 70 % de la pluie dont l'Inde a besoin pour arroser les fermes et recharger les réservoirs et les aquifères. Près de la moitié des terres agricoles de l'Inde, qui ne sont pas irriguées, dépendent des pluies annuelles de juin à septembre pour la production d'un certain nombre de cultures.

Cette année, l'arrivée de la mousson du sud-ouest sur le Kerala devrait être légèrement retardée. Le début de la mousson sur le Kerala devrait avoir lieu le 4 juin, avec une erreur de modèle de plus/moins 4 jours, a déclaré le département météorologique de l'Inde.

Les pluies touchent généralement l'État du Kerala autour du 1er juin et couvrent l'ensemble du pays à la mi-juillet. Les pluies en temps utile déclenchent la plantation de cultures telles que le riz, le soja et le coton.

L'émergence du phénomène météorologique El Nino a suscité des inquiétudes quant aux précipitations de la mousson en 2023.