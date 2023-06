PLUS THERAPEUTICS, INC. : Opinion positive de HC Wainwright

Plus Therapeutics, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de traitements pour les patients qui luttent contre le cancer. La société développe une radiothérapie ciblée avec des technologies de plateforme avancées pour les cancers du système nerveux central (SNC). Son principal candidat radiothérapeutique, Rhenium (186Re) obisbemeda, est conçu spécifiquement pour les cancers du SNC, y compris les glioblastomes récurrents (GBM), les métastases leptoméningées (LM) et les cancers pédiatriques du cerveau (PBC), par administration directe et localisée en utilisant un accès tissulaire standard approuvé, tel que les cathéters d'administration par convection (CED) et les cathéters cérébraux intraventriculaires (réservoir d'Ommaya). L'obisbemeda au rhénium (186Re) de la société, une nouvelle radiothérapie injectable conçue pour délivrer des radiations ciblées à haute dose directement dans les tumeurs GBM. Le portefeuille de la société comprend également 188RNL-BAM, une thérapie par radio-embolisation pour le cancer du foie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale