Plus Therapeutics, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique. La société développe des radiothérapies ciblées avec des technologies de plateforme avancées pour les cancers du système nerveux central (SNC). La société combine l'irradiation bêta locale guidée par l'image et des approches d'administration de médicaments ciblés. La société développe un portefeuille de produits candidats avec des programmes phares pour le glioblastome récurrent (GBM) et les métastases leptoméningées (LM). Son candidat radiothérapeutique, le rhénium (186Re) obisbemeda, est conçu spécifiquement pour les cancers du SNC, y compris les GBM, les LM et les cancers pédiatriques du cerveau (PBC). Le rhénium (186Re) obisbemeda de la société est une nouvelle radiothérapie injectable conçue pour délivrer des radiations ciblées à haute dose directement dans les tumeurs GBM. Son candidat radiothérapeutique, la microsphère d'alginate biodégradable de rhénium-188 (188RNL-BAM), est conçu pour traiter de nombreux cancers des organes solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale