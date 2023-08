(Alliance News) - Plus500 Ltd a annoncé lundi une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au premier semestre, mais aussi un programme de rachat d'actions de 60 millions de dollars.

La société de technologie financière basée à Londres, qui fournit des services de trading en ligne, a déclaré que le revenu total a chuté de 28% à 368,5 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2023, contre 511,4 millions de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a chuté de 43% à 174,1 millions USD, contre 305,3 millions USD.

Le bénéfice avant impôt est passé de 312,6 millions USD à 174,9 millions USD.

Plus500 a déclaré un dividende intérimaire de 0,41 USD ainsi qu'un dividende spécial de 0,32 USD. En outre, elle a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 60 millions USD, qui débutera une fois que le programme actuel sera achevé.

"Cela démontre la solidité de notre bilan et la confiance continue du conseil d'administration dans les perspectives du groupe", a déclaré David Zruia, directeur général.

Malgré des conditions de marché "plus calmes", Plus500 s'est dit confiant quant à ses performances pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires et l'Ebitda soient conformes aux attentes actuelles du marché.

"La position de leader de Plus500 sur le marché, la nature de plus en plus diversifiée de ses flux de revenus et la force de ses relations avec les clients placent le groupe dans une position idéale pour continuer à se développer, tout en créant une croissance durable des bénéfices et de la valeur pour toutes les parties prenantes", a ajouté la société.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.