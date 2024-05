Plus500 Ltd est une société basée en Israël qui développe et exploite une plateforme de négociation en ligne permettant aux clients particuliers de négocier des contrats sur différence (CFD). Sa plateforme de négociation en ligne permet à ses clients de négocier des CFD sur plus de 2 200 instruments financiers mondiaux sous-jacents différents comprenant des actions, des indices, des matières premières, des options, des fonds négociés en bourse (ETF), des cryptomonnaies et des devises. La société permet aux clients individuels de négocier des CFD dans plus de 50 pays. La plateforme de trading est accessible depuis différents systèmes d'exploitation, tels que Windows, iOS, Android et Surface, ainsi que des navigateurs Web.

Secteur Infrastructures de Fintech diverses