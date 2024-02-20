* PLUS500 : LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 DÉPASSENT LARGEMENT LES ATTENTES DU MARCHÉ
* PLUS500 - ANNONCE UN RENDEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES ACTIONNAIRES DE 175,0 MILLIONS DE DOLLARS, DONT 100,0 MILLIONS DE DOLLARS DE NOUVEAUX PROGRAMMES DE RACHAT D'ACTIONS ET 75,0 MILLIONS DE DOLLARS DE DIVIDENDES.
* PLUS500 : NOUVEAUX RENDEMENTS POUR LES ACTIONNAIRES DE 175,0 MILLIONS DE DOLLARS
* PLUS500 - LES DÉPÔTS DES CLIENTS ONT AUGMENTÉ À 2,4 MILLIARDS DE DOLLARS POUR L'ANNÉE FISCALE (ANNÉE FISCALE 2022 : 2,3 MILLIARDS DE DOLLARS)
* PLUS500 - DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS POUR LES CLIENTS ONT ÉTÉ DÉMONTRÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2023 AVEC UN ARPU RECORD ATTEINT DE 3 116 $ (EXERCICE 2022 : 2 966 $).
* PLUS500 - POUR L'EXERCICE 2024, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉVOIT QUE LES PERFORMANCES DE PLUS500 SERONT EN LIGNE AVEC LES ATTENTES ACTUELLES DU MARCHÉ Texte source pour Eikon : Couverture supplémentaire de l'entreprise :