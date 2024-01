(Alliance News) - Plus500 Ltd a déclaré lundi que le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'année complète sont "nettement supérieurs" aux attentes du marché et qu'elle envisage l'année à venir avec une "confiance continue."

La société de technologie financière basée à Londres, qui fournit des services de négociation en ligne, a déclaré qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 725 millions de dollars pour 2023, en baisse de 13% par rapport à 832,6 millions de dollars en 2022.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait s'élever à 340 millions de dollars, soit une baisse de 25 % par rapport aux 453,8 millions de dollars.

Ces chiffres sont à comparer aux prévisions des analystes compilées par la société, qui tablaient en octobre sur un chiffre d'affaires de 645 millions de dollars et un Ebitda de 300 millions de dollars.

Plus500 a fait état de progrès opérationnels et stratégiques "excellents" au cours de l'année. Il s'agit notamment de l'expansion de ses activités aux États-Unis, du lancement de sa plateforme de commerce de détail au Japon et de l'ajout de licences réglementaires aux Émirats arabes unis et aux Bahamas.

La société a également noté que les rendements pour les actionnaires au cours de l'année reflètent sa "solidité financière continue, sa résilience opérationnelle et la confiance continue du conseil d'administration dans les perspectives du groupe".

Pour l'avenir, Plus500 a déclaré qu'elle restait bien positionnée pour continuer à réaliser ses objectifs stratégiques et qu'elle était confiante pour l'année à venir.

et est confiant pour l'année à venir.

Les actions de Plus500 se négociaient 4,4 % plus haut à 1 733,00 pence l'unité à Londres lundi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.