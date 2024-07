(Alliance News) - Plus500 Ltd a déclaré lundi qu'elle annoncerait des retours d'actionnaires après une performance améliorée au premier semestre, soutenue par de nouveaux clients.

Le groupe fintech et l'opérateur de plateforme de négociation basés à Londres ont déclaré que les revenus, au cours du premier semestre qui s'est terminé le 30 juin, ont augmenté de 8,1% à 398,2 millions de dollars, contre 368,5 millions de dollars l'année précédente.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté de 5,6 %, passant de 174,1 millions USD à 183,9 millions USD, bien que la marge d'Ebitda se soit rétrécie, passant de 47 % à 46 %.

Plus500 a déclaré qu'elle disposait d'un solde de trésorerie supérieur à 1 milliard de dollars au 30 juin.

David Zruia, président-directeur général, a commenté l'événement : "Plus500 a réalisé d'excellents progrès financiers et opérationnels malgré des conditions de marché difficiles... Cela confirme que nous continuons à nous concentrer sur notre stratégie déclarée d'expansion sur de nouveaux marchés, de développement de nouveaux produits et d'approfondissement des relations avec nos clients".

Au cours du premier semestre, Plus500 a gagné 56 759 nouveaux clients, ce qui représente une amélioration par rapport aux 50 449 nouveaux clients gagnés au cours de la même période l'année dernière.

Selon Plus 500, cette amélioration des performances est "fondamentalement due" au modèle commercial éprouvé de l'entreprise, ainsi qu'à sa technologie innovante et à sa capacité à fidéliser des clients à long terme de plus grande valeur.

"À court terme, notre offre de plus en plus diversifiée et nos plateformes de négociation intuitives permettent aux clients d'accéder à une grande variété de produits, de services et de caractéristiques sur plusieurs marchés. À moyen terme, nous continuerons d'investir dans les initiatives de notre feuille de route stratégique, qui s'appuient sur notre technologie de pointe, nos engagements profonds auprès des clients et notre solide position financière", a ajouté M. Zruia.

Les résultats du premier semestre seront publiés le 19 août et comprendront l'annonce des retours aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions, a déclaré la société.

En février, Plus500 a lancé un rachat d'actions de 100 millions de dollars, qui faisait suite à un rachat de 60 millions de dollars lancé en août de l'année dernière.

Pour le premier semestre 2023, Plus500 a versé un dividende intérimaire en espèces de 0,41 USD, ainsi qu'un dividende spécial de 0,32 USD.

Les actions de Plus500 étaient en baisse de 3,0 % à 2 244,00 pence l'unité à Londres lundi matin. L'action a augmenté de 53 % au cours des 12 derniers mois.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.