(Alliance News) - Plus500 Ltd a déclaré lundi qu'elle s'attendait à publier des revenus et des bénéfices plus faibles pour le premier semestre 2023, en raison de la baisse des volumes.

La société de technologie financière basée à Londres, qui fournit des services de négociation en ligne, a déclaré qu'elle s'attend à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement chute de 43% à 174,1 millions de dollars, contre 305,3 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires devrait diminuer de 28 %, passant de 511,4 millions d'USD à 368,5 millions d'USD.

"Ces bons résultats ont été obtenus malgré la baisse des volumes sur l'ensemble des marchés financiers au cours de la période", a déclaré la société.

Le directeur général, David Zruia, a déclaré : "Nous avons fait des progrès significatifs dans l'optimisation de notre système de gestion des risques : "Nous avons fait des progrès significatifs dans l'optimisation de nos opportunités de croissance aux États-Unis et au Japon, où nous continuons à faire des investissements substantiels pour profiter des opportunités à venir. Au début de l'année, le groupe a obtenu une licence aux Émirats arabes unis, ce qui témoigne des progrès accomplis dans la diversification de notre empreinte géographique sur des marchés à forte croissance."

Pour l'avenir, il prévoit que le chiffre d'affaires et l'Ebitda pour 2023 seront conformes aux attentes actuelles du marché, à savoir un chiffre d'affaires de 609,0 millions USD, en baisse de 27 % par rapport à 832,6 millions USD, et un Ebitda de 267,1 millions USD, en baisse de 41 % par rapport à 453,8 millions USD.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.