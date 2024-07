La valeur du jour à Paris - Pluxee chute : revenus décevants et relèvement de l'objectif de croissance 2024

Le 04 juillet 2024 à 11:44

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Pluxee dévisse de 10,86% à 25,13 euros. Cette chute boursière intervient alors que le spin-off de Sodexo spécialisé dans les avantages aux salariés a fait un état d'un chiffre d'affaires de 297 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 13,8% sur un an et de 17,9% en organique, mais ressortant inférieur aux attentes. Le consensus tablait sur un chiffre d'affaires de 303 millions d'euros.



L'entreprise introduite en Bourse le 1er février 2024 a bénéficié d'une solide performance tirée par l'Amérique Latine (+16,1%) et le reste du monde (+42,4%). L'activité Avantages aux salariés a généré un chiffre d'affaires opérationnel de 220 millions d'euros sur la période, en croissance organique de 15%.



"Cette dynamique positive est renforcée par l'annonce récente du projet d'acquisition en Espagne de Cobee, un acteur digital innovant des avantages aux salariés, en ligne avec notre stratégie M&A ciblée et disciplinée. Nous avons également finalisé notre partenariat stratégique avec Santander au Brésil et accélérons désormais l'intégration qui permettra à Pluxee d'accéder à plus d'1,4 million de clients B2B de son partenaire", a commenté Aurélien Sonet, directeur général de Pluxee.



Le groupe a relevé son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2024 à environ 18% contre de 15% à 17% auparavant. L'objectif de marge d'EBITDA récurrent pour l'exercice 2024 et les objectifs financiers à moyen terme sont confirmés. Cette année, la marge d'EBITDA récurrent est attendue à 35% au moins, à taux constants, coûts standalone inclus.



Pour Citi, qui reste à l'Achat sur Pluxee tout en ajustant son objectif de cours de 40 à 39 euros, cette révision à la hausse des prévisions pour l'exercice 2024 se traduit comme "la preuve d'une forte croissance, qui devrait être soutenue par les récentes augmentations de la valeur faciale et la conclusion du partenariat avec Santander Brésil".



Le bureau d'études Citi poursuit : "Nous nous attendons à une atténuation de l'inquiétude des investisseurs concernant la réglementation française sur les chèques-repas (bien que le calendrier soit incertain)".