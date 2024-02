Pluxee : Citi débute le suivi avec une recommandation positive

Le 06 février 2024 à 15:34

Citi a entamé le suivi de Pluxee avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 38 euros. "Nous avons été optimistes sur l'activité au sein de Sodexo et nous considérons que sa technologie et son positionnement sur le marché sont bien placés pour bénéficier de l'adoption croissante des repas et de l'alimentation et du contexte inflationniste", considère le bureau d'études. L'introduction en Bourse de la division d'avantage sociaux de Sodexo est effective depuis le 1er février après le spin-off approuvé par les actionnaires du géant de la restauration collective.